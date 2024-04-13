Страны Запада призывают граждан не посещать Израиль и Иран

Израиль нанес авиаудар по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля. Погибли семь человек, включая генерала и командира сирийских и ливанских сил Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Резу Захеди. Иран пообещал Израилю возмездие за нанесенный удар. Американские политики, по данным СМИ, ожидают удара Тегерана в ближайшее время.