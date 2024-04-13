Страны Запада призывают граждан не посещать Израиль и Иран

Австрия ожидает «напряженную ситуацию в регионе в ближайшие дни». Министерство иностранных дел дало рекомендацию не посещать Иран. Для Израиля продолжает действовать предупреждение об опасности из-за продолжающейся войны в секторе Газа и напряженностью в отношениях с другими странами.
МИД Германии подтвердил свою прошлую рекомендацию не посещать Иран, Израиль и палестинские территории. Сограждан просят покинуть Иран, говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
МИД Франции в соцсети X также предостерег своих граждан от посещения Ирана, Израиля, палестинских территорий, а также Ливана. Ведомство объяснило это «рисками военной эскалации на Ближнем Востоке».
МИД Италии также подтвердил свою рекомендацию избегать необязательных поездок в регион, передает ANSA. Дипмиссии приняли меры по безопасности. Информацию с рекомендацией не посещать Израиль обновил и МИД Швейцарии.
Ряд других стран рекомендовали гражданам не посещать регион ранее. Среди них — США и Великобритания. МИД России 11 апреля повторил рекомендацию не ездить в Израиль, Ливан и Палестину.
Израиль нанес авиаудар по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля. Погибли семь человек, включая генерала и командира сирийских и ливанских сил Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Резу Захеди. Иран пообещал Израилю возмездие за нанесенный удар. Американские политики, по данным СМИ, ожидают удара Тегерана в ближайшее время.