«Стыд и позор», — написал дипломат в Х (ранее Twitter), комментируя выступление японского политика в Конгрессе США, в котором он выразил обеспокоенность из-за «рисков возникновения еще одной катастрофы», связанной с использованием ядерного оружия.
Между тем ранее заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета Безопасности по Украине упомянула атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но предпочла не говорить, что за этим стояли США.
Представители Японии в ООН часто вспоминают о катастрофе, но предпочитают ничего не говорить об ответственности США. Подобная ситуация сложилась в СБ ООН в середине марта. Тогда Полянский указал, что Токио распространяет дезинформацию о некой угрожающей ядерной риторике Москвы, однако не находит в себе мужества прямо заявить об ответственности Вашингтона за гибель мирных граждан в Хиросиме и Нагасаки.