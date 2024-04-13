В миссии РФ при ООН назвали «стыдом и позором» выступление премьера Японии в Конгрессе США

Представители Японии в ООН часто вспоминают о катастрофе, но предпочитают ничего не говорить об ответственности США. Подобная ситуация сложилась в СБ ООН в середине марта. Тогда Полянский указал, что Токио распространяет дезинформацию о некой угрожающей ядерной риторике Москвы, однако не находит в себе мужества прямо заявить об ответственности Вашингтона за гибель мирных граждан в Хиросиме и Нагасаки.