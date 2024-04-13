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В миссии РФ при ООН назвали «стыдом и позором» выступление премьера Японии в Конгрессе США

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе.

Источник: AP 2023

«Стыд и позор», — написал дипломат в Х (ранее Twitter), комментируя выступление японского политика в Конгрессе США, в котором он выразил обеспокоенность из-за «рисков возникновения еще одной катастрофы», связанной с использованием ядерного оружия.

Между тем ранее заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета Безопасности по Украине упомянула атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но предпочла не говорить, что за этим стояли США.

Представители Японии в ООН часто вспоминают о катастрофе, но предпочитают ничего не говорить об ответственности США. Подобная ситуация сложилась в СБ ООН в середине марта. Тогда Полянский указал, что Токио распространяет дезинформацию о некой угрожающей ядерной риторике Москвы, однако не находит в себе мужества прямо заявить об ответственности Вашингтона за гибель мирных граждан в Хиросиме и Нагасаки.

ООН
дипломатия