В СНГ создали три новые базовые организации

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В СНГ трем учреждениям придали статус базовых организаций — в области исследования проблем обеспечения военной безопасности, в области университетского спорта и в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем, сообщает Исполком СНГ.
Соответствующие решения подписали на прошедшем в пятницу заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.
«Статус базовой организации государств-участников Содружества в области исследования проблем обеспечения военной безопасности получил Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь. Вопрос разработан в соответствии с Концепцией военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года, которой предусматривается развитие взаимодействия в области военной науки и повышение ее влияния на обеспечение военной безопасности государств», — говорится в сообщении.
Базовой организацией в области университетского спорта стал Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.
«Определение данной базовой организации предусмотрено Стратегией развития сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021−2030 годы и направлено на реализацию задачи по развитию студенческого спорта как базы для подготовки спортивного резерва стран СНГ», — говорится в сообщении.
Этот вуз обеспечивает получение качественного физкультурного, спортивного и туристического образования, по современным международным стандартам. Подготовка специалистов ведется с использованием инновационных методик.
Статус базовой организации в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем придали Российскому государственному университету правосудия.
Предполагается, что данное решение позволит организовывать взаимодействие профильных образовательных и научных учреждений стран СНГ по таким направлениям, как обмен опытом педагогических и научных кадров, проведение совместных научных исследований, взаимное оказание консультативной помощи, информационное, научное и учебно-методическое сопровождение, разработка рекомендаций по совершенствованию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем, проведение научных и практических мероприятий (конференций, семинаров), издание и распространение научных, учебных, информационно-аналитических и других материалов.
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