В СНГ создали три новые базовые организации

Предполагается, что данное решение позволит организовывать взаимодействие профильных образовательных и научных учреждений стран СНГ по таким направлениям, как обмен опытом педагогических и научных кадров, проведение совместных научных исследований, взаимное оказание консультативной помощи, информационное, научное и учебно-методическое сопровождение, разработка рекомендаций по совершенствованию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем, проведение научных и практических мероприятий (конференций, семинаров), издание и распространение научных, учебных, информационно-аналитических и других материалов.