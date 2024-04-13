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Председатель ОБСЕ: переговоры в формате «5+2» по Приднестровью поставлены на паузу

Действующий председатель ОБСЕ заявил о приверженности мирному урегулированию приднестровского конфликта.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В ОБСЕ поддерживают работу переговорного формата по приднестровскому урегулированию «1+1», поскольку формула «5+2» временно заморожена. Об этом заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ян Борч.

Дипломат подчеркнул, цель его визита в Молдову — лучше понять проблемы региона.

«Мы стремимся работать над долгосрочным решением и твердо верим в роль ОБСЕ в этом отношении. Мы подтверждаем нашу твердую поддержку процесса приднестровского урегулирования. Несмотря на то, что формат “5+2” находится на паузе, мы поддерживаем формат “1+1”, где работают политические представители и экспертные группы», — заявил Борч на совместном брифинге с главой МИД Молдовы Михаилом Попшоем.

Молдавский министр в свою очередь подчеркнул, что Кишинев по-прежнему привержен мирному урегулированию приднестровского конфликта.

«Это единственное решение, которое мы видим. Оно предлагает мирное и прочное урегулирование. Сегодня у нас состоялся обмен мнениями по этому поводу, я хочу сказать, что мы находимся на одной волне», — сказал Попшой.

Позже Борч также посетил Приднестровье, где провел встречу с руководством региона.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский по итогам встречи отметил, что во время беседы с председателем ОБСЕ увидел его заинтересованность содействовать разрешению хотя бы части существующих проблемных аспектов во взаимоотношениях Кишинева и Тирасполя.

«Приднестровцы рассчитывают на безотлагательное решение проблем и снятие молдавской блокады. Ресурсы — экономические и моральные — не безграничны», — написал Красносельский в своем Telegram-канале.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.