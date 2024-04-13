Председатель ОБСЕ: переговоры в формате «5+2» по Приднестровью поставлены на паузу

«Мы стремимся работать над долгосрочным решением и твердо верим в роль ОБСЕ в этом отношении. Мы подтверждаем нашу твердую поддержку процесса приднестровского урегулирования. Несмотря на то, что формат “5+2” находится на паузе, мы поддерживаем формат “1+1”, где работают политические представители и экспертные группы», — заявил Борч на совместном брифинге с главой МИД Молдовы Михаилом Попшоем.