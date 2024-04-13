Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев направил телеграмму соболезнования родным композитора Абдимомына Желдибаева

Композитор и домбрист Абдимомын Желдибаев скончался на 90-м году жизни.

Источник: AP 2023

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося кюйши, композитора, кавалера орденов «Парасат», «Құрмет» и «Достық» Абдимомына Желдибаева, передает Акорда (с казахского Белая орда, официальная резиденция президента Казахстана — Sputnik).

По словам президента, Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя (традиционная казахская инструментальная пьеса, обычно исполняется на домбре в сопровождении других национальных инструментов — Sputnik).

«Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны», — говорится в телеграмме.

Знаменитый кюй «Ерке сылқым» (с казахского Любовь мужчины — Sputnik), подчеркнул глава государства, как и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание.

"Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти, — говорится в телеграмме.

Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким композитора.

Что известно о композиторе и музыканте

Абдимомын Желдибаев родился 15 октября 1934 года в Шуском районе Жамбылской области.

Окончив национальную консерваторию имени Курмангазы, в своем районе более 30 лет руководил ансамблем народных инструментов «Шу еркесі» (с казахского "Люди (с реки) Чу — Sputnik), трудился в доме культуры.

Всю жизнь он прожил в родном районе, где и появились на свет все его произведения.

Более 70 других его композиций вошли в Золотой фонд казахского культурного наследия.

В 2011 году в честь этого произведения на родине композитора установили памятник.

Его заслуги отмечены орденами «Құрмет» и «Парасат», знаком отличия «Алтын барыс» и множеством медалей.