Токаев направил телеграмму соболезнования родным композитора Абдимомына Желдибаева

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося кюйши, композитора, кавалера орденов «Парасат», «Құрмет» и «Достық» Абдимомына Желдибаева, передает Акорда (с казахского Белая орда, официальная резиденция президента Казахстана — Sputnik).
По словам президента, Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя (традиционная казахская инструментальная пьеса, обычно исполняется на домбре в сопровождении других национальных инструментов — Sputnik).
«Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны», — говорится в телеграмме.
Знаменитый кюй «Ерке сылқым» (с казахского Любовь мужчины — Sputnik), подчеркнул глава государства, как и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание.
"Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти, — говорится в телеграмме.
Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким композитора.
Что известно о композиторе и музыканте
Абдимомын Желдибаев родился 15 октября 1934 года в Шуском районе Жамбылской области.
Окончив национальную консерваторию имени Курмангазы, в своем районе более 30 лет руководил ансамблем народных инструментов «Шу еркесі» (с казахского "Люди (с реки) Чу — Sputnik), трудился в доме культуры.
Всю жизнь он прожил в родном районе, где и появились на свет все его произведения.
Более 70 других его композиций вошли в Золотой фонд казахского культурного наследия.
В 2011 году в честь этого произведения на родине композитора установили памятник.
Его заслуги отмечены орденами «Құрмет» и «Парасат», знаком отличия «Алтын барыс» и множеством медалей.