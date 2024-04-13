Лукашенко и Путин позвонили семье оленеводов, поздравив с золотой свадьбой

Он выразил уверенность в том, что космонавты пригласят семью увидеть одно из красивейших явлений, назвав старт космического корабля. Глава государства поблагодарил Путина за приглашение к данному разговору. Лукашенко сообщил, что для него очень символично и важно поговорить с теми людьми, которые находятся «далеко-далеко и занимаются этим добрым и светлым делом — разводят оленей».