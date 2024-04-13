Лукашенко и Путин позвонили семье оленеводов, поздравив с золотой свадьбой

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 12 апреля во время встречи в Кремле позвонили многодетной семье оленеводов, поздравив их с золотой свадьбой, информирует пресс-служб президента.
Говорится, что многодетная семья Пяк является потомственными оленеводами, которые проживают в тундре на Ямале. Енкся и Зоя Пяк празднуют 50-летие совместной жизни. Лукашенко и Путин поздравили их с золотой свадьбой. Во время разговора также присутствовали первая белорусская космонавтка, Герой Беларуси Марина Василевская и уроженец Беларуси, космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий.
— У нас тут гости здесь. Первая женщина-космонавт Беларуси, Президент Беларуси. И сегодня праздник — 12 апреля, День космонавтики. Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем золотой свадьбы, — отметил Путин.
Он также поздравил всю большую семью. Президент России выразил надежду на возможную встречу, добавив, что ему известно о том, что один из внуков хочет посмотреть на старт космического корабля. Путин подчеркнул, что для внука будет организована поездка.
Президент Беларуси также присоединился к поздравлениям, уточнив:
— Золотая свадьба. Редко бывает такое — 50 лет. Хороший случай. Мне Владимир Владимирович в деталях рассказал о вашей встрече на ВДНХ.
Он выразил уверенность в том, что космонавты пригласят семью увидеть одно из красивейших явлений, назвав старт космического корабля. Глава государства поблагодарил Путина за приглашение к данному разговору. Лукашенко сообщил, что для него очень символично и важно поговорить с теми людьми, которые находятся «далеко-далеко и занимаются этим добрым и светлым делом — разводят оленей».
— Счастья вам! И дай бог, чтобы у вас, ваших детей было здоровье. Чтобы вы жили, и особенно ваши детишки, внуки, и не чувствовали проблем. И обязательно были оленеводами. Редкая профессия.
Ранее президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Кремле с первой белорусской космонавткой Василевской и Новицким: «Спасибо за Марину и спасибо, что командиром этого полета был Олег».