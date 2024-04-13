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В Омск приедут дети из обстреливаемых районов Белгородской области

Для ребят уже готовится культурная и образовательная программа.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, в скором времени в Омск прибудут гости из Белгородской области.

— В ближайшее время к нам в Омскую область приедут дети из обстреливаемых районов Белгородской области. Поручил организовать для ребят образовательную и познавательную программу, чтобы им надолго запомнилась поездка в наш гостеприимный край, — написал губернатор.

В гости к омичам приедут 100 детей, визит согласован с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. За разработку образовательной и развлекательной программ для ребят отвечают региональные минобразования и минспорта.