Израиль заявил об атаке на крупный военный объект «Хезболлы» в Ливане

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по крупному военному объекту, принадлежащему террористической организации “Хезболлах”, включающему военные комплексы и военный пост, в районе Рихан в Ливане», — говорится в сообщении.
Израиль нанес удар после того, как в пятницу вечером «Хезболлах» запустила порядка 40 ракет по северным населенным пунктам Израиля. О пострадавших не сообщалось. Массированный ракетный обстрел произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.