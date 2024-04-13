Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя

«И сегодня, как той памятной и славной весной, как в феврале и марте 2014-го, все мы, крымчане, выступаем единым фронтом, вносим свой вклад в общее дело, — добавил Аксенов. — А символ освобождения столицы Крыма — легендарный памятник-танк — сегодня стал и символом нашей Победы над современным нацизмом».