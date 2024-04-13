Моряки Балтфлота тренировались уничтожать вражеские подлодки

В ходе плановых учений применялись радиолокационные и гидроакустические средства и противолодочное вооружение кораблей. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, кроме того экипажи отработали задачи по плаванию в узкости, совместному маневрированию, выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, в том числе по имитаторам безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Вдобавок были отработаны совместные электронные ракетные пуски по кораблям условного противника.