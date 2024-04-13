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Воронежцы сыграли космическую свадьбу на ВДНХ

Пара из Воронежа поженилась в День космонавтики на выставке «Россия».

Источник: правительство Воронежской области

Воронежская пара поженилась в День космонавтики на выставке-форуме «Россия». Тематическую свадьбу «Свет новых звезд» устроили на ВДНХ парам из четырех городов, связанных с космической сферой.

Воронежцы Денис Грибанов и Виктория Саврасова получили приглашение на космическую церемонию, потому что работают в Конструкторском бюро химавтоматики, которое производит жидкостные ракетные двигатели.

— Для нас дата свадьбы более чем символична, — говорит Денис. — Виктория родилась в День Победы, я — в День России, ну, а поженились мы в День Космонавтики. Очень необычно, запомним на всю жизнь!

Знакомству Дениса и Виктории в свое время способствовало объединение КБХА и Воронежского мехзавода — тогда Денис увидел новую коллегу и влюбился.

В честь праздника на ВДНХ прошла тематическая программа, а расписашихся молодоженов поздравили космонавты Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.