Гуцул заявила о готовности к переговорам для восстановления отношений с Кишиневом

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила о готовности к компромиссам для восстановления отношений с действующим руководством Молдовы.
«Я готова сесть за стол переговоров, пойти на компромиссы для того, чтобы наша автономия развивалась и чтобы реализовать мои предвыборные обещания. Почему-то президент Республики Молдова видит во мне врага, хотя я открыта к диалогу», — сказала Гуцул в эфире телеканала GRT.
По ее мнению, власти оказывают давление на регион, стремясь лишить его особого статуса.
«Мы наблюдаем чрезмерное давление на автономию, понимаем, какие цели правящая элита преследует. Эти действия направлены на ликвидацию Гагаузской автономии», — заявила башкан.
В связи с этим она напомнила, что центральные власти планировали лишить регион финансирования, однако эта попытка не удалась.
«В Конституционном суде совместно с депутатами Народного собрания и оппозицией в парламенте удалось отстоять старый порядок налоговых выплат, но закон все же действовал с первого ноября прошлого года по 22 февраля нынешнего», — отметила Гуцул.
При этом она отметила, что центральные власти вряд ли пойдут на официальную ликвидацию автономии, опасаясь жесткого отпора от населения региона. По словам башкана, тем временем они лишают полномочий нынешнее руководство Гагаузии, в частности, проводя реформу системы юстиции.
«Целенаправленно идет на то, чтобы и суды переподчинить центральной власти», -сказала Гуцул.
Данная реформа, уточнила она, в частности, приведет к тому, что результаты местных выборов в автономии должны будут утверждать в центральных судебных инстанциях.
«Это урезание наших полномочий», — подчеркнула Гуцул.