Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

«Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио», — сказано в сообщении ФТС.
Напомним, ранее власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу в РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». Это коснулось всех пунктов пропуска — Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус.
Проблемы начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах.
Финны тогда обвинили в происходящем российскую сторону и закрыли границу.