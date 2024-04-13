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Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

Финляндия с 15 апреля вводит новые ограничения по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом 13 апреля сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС).

«Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио», — сказано в сообщении ФТС.

Напомним, ранее власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу в РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». Это коснулось всех пунктов пропуска — Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус.

Проблемы начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах.

Финны тогда обвинили в происходящем российскую сторону и закрыли границу.