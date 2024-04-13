Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского

В документе указано, что с начала конфликта командиры украинской армии, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности.
«С целью решения проблемного вопроса касаемо предотвращения совершения военнослужащими ВСУ военных уголовных правонарушений <…> необходимо внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, военнослужащих военной службы правопорядка в ВСУ совместно с представителями правоохранительных органов касаемо предотвращения совершения уголовных преступлений, их выявления и прекращения», — отметил в приказе Сырский.
В числе уголовных правонарушений со стороны украинских военных, которые требуют немедленной реакции, главком перечислил:
неподчинение; неисполнение приказа;угроза или насилие в отношении начальника; самовольное оставление военной части или места службы;дезертирство;уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом;самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.
В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений — начиная от момента мобилизации граждан на службу, заканчивая полем боя.
Приказ предусматривает для украинских военных шанс вернуться в строй.