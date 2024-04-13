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Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь, следует из приказа об укреплении дисциплины (имеется в распоряжении РИА Новости), подписанного главкомом ВСУ Александром Сырским.

Источник: AP 2023

В документе указано, что с начала конфликта командиры украинской армии, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности.

«С целью решения проблемного вопроса касаемо предотвращения совершения военнослужащими ВСУ военных уголовных правонарушений <…> необходимо внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, военнослужащих военной службы правопорядка в ВСУ совместно с представителями правоохранительных органов касаемо предотвращения совершения уголовных преступлений, их выявления и прекращения», — отметил в приказе Сырский.

В числе уголовных правонарушений со стороны украинских военных, которые требуют немедленной реакции, главком перечислил:

неподчинение; неисполнение приказа;угроза или насилие в отношении начальника; самовольное оставление военной части или места службы;дезертирство;уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом;самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений — начиная от момента мобилизации граждан на службу, заканчивая полем боя.

Приказ предусматривает для украинских военных шанс вернуться в строй.