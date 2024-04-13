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Список стран, в которых Молдова проведет голосование по почте, может быть расширен

Депутаты фракции PAS предлагают расширить список стран, где будет проходить тестовое голосование по почте.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS) предложили дополнить список стран, где будет организовано голосование по почте на выборах президента Молдовы.

Согласно предложенным поправкам, в него войдут, кроме США и Канады, также Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия.

Депутаты объясняют эти поправки тем, что из перечисленных стран посольство Молдовы, где можно организовать избирательный участок, есть только в столице Швеции Стокгольме.

Проект закона о тестировании голосования по почте был представлен парламенту на заседании 22 марта. Назначенные на пятницу 12 апреля дебаты по нему были перенесены.