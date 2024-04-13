Список стран, в которых Молдова проведет голосование по почте, может быть расширен

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS) предложили дополнить список стран, где будет организовано голосование по почте на выборах президента Молдовы.
Согласно предложенным поправкам, в него войдут, кроме США и Канады, также Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия.
Депутаты объясняют эти поправки тем, что из перечисленных стран посольство Молдовы, где можно организовать избирательный участок, есть только в столице Швеции Стокгольме.
Проект закона о тестировании голосования по почте был представлен парламенту на заседании 22 марта. Назначенные на пятницу 12 апреля дебаты по нему были перенесены.