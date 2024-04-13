Казахстан отменил проведение международного форума «Астана»

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны принял решение отменить проведение Международного форума Астана 13—14 июня этого года», — говорится в сообщении Акорды.