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Казахстан отменил проведение международного форума «Астана»

Токаев отменил проведение международного форума «Астана» в Казахстане.

Источник: © РИА Новости

АЛМА-АТА, 13 апр — РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с масштабными наводнениями в стране и необходимостью экономии средств отменил международный форум Астана (AIF) 13—14 июня этого года, сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны принял решение отменить проведение Международного форума Астана 13—14 июня этого года», — говорится в сообщении Акорды.

Сообщается, что президент выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.

Указывается, что международный форум Астана возобновит работу в 2025 году.

Ранее Токаев заявил, что нынешние паводки в стране — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации.