Казахстан отменил проведение международного форума «Астана»

АЛМА-АТА, 13 апр — РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с масштабными наводнениями в стране и необходимостью экономии средств отменил международный форум Астана (AIF)
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны принял решение отменить проведение Международного форума Астана
Сообщается, что президент выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.
Указывается, что международный форум Астана возобновит работу в 2025 году.
Ранее Токаев заявил, что нынешние паводки в стране — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации.