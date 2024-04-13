В Волгограде Львова-Белова побывала в больнице у пострадавших в ДТП детей

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова накануне провела день в Волгоградской области. В программе поездки она побывала на Мамаевом кургане, встретилась с губернатором Андреем Бочаровым, ознакомилась с работой волгоградских социальных учреждений, а также навестила в больнице № 7 школьников, которые пострадали в массовом ДТП в Тракторозаводском районе.