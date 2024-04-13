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В Волгограде Львова-Белова побывала в больнице у пострадавших в ДТП детей

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова накануне провела день в Волгоградской области. В программе поездки она побывала на Мамаевом кургане, встретилась с губернатором Андреем Бочаровым, ознакомилась с работой волгоградских социальных учреждений, а также навестила в больнице № 7 школьников, которые пострадали в массовом ДТП в Тракторозаводском районе.

Источник: Соцсети

Четверо школьников, пострадавших в Волгограде после наезда иномарки 11 апреля, продолжают оставаться в больнице. Об их состоянии детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала в своем телеграм-канале.

«Навестила в Волгограде ребят, пострадавших вчера в результате ДТП. К сожалению, одна девочка в реанимации, — написала Львова-Белова. — Зашла к девочке — совсем малышка. У подножия кровати — мама. Очень переживает. Врачи надеются, что через неделю мама сможет забрать дочку домой. Состояние других троих ребят врачи оценивают как “ближе к удовлетворительному”».

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка отметила, что врачи обеспечены всем необходимым, помощь оказывается в полном объеме. Медики на связи с федеральными специалистами.

Львова-Белова поблагодарила волгоградских врачей за работу, а детям пожелала скорейшего выздоровления.

Напомним, страшное ДТП произошло утром в четверг, 11 апреля, напротив школы № 1 в Тракторозаводском районе Волгограда. 37-летняя женщина-водитель сбила на пешеходном переходе 4 несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.