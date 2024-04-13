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Делегация Экваториальной Гвинеи побывала на «Гродно Азот»

Во время визита прошли переговоры с руководством химического предприятия и знакомство с производством.

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 13 апр — Sputnik. Делегация Экваториальной Гвинеи посетила ОАО «Гродно Азот» и ознакомилась с производственными процессами белорусского химического гиганта.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Гродно Азот», с визитом в Гродно находились представители Министерства шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи. В ходе посещения предприятия прошли переговоры с руководством «Гродно Азот» во главе с директором Игорем Ляшенко.

Также делегацию африканской страны ознакомили с производством минеральных удобрений, медицинского кислорода и технической жидкости AUS 32. Последняя является реагентом для дизельных двигателей, уменьшающее выброс вредных веществ в атмосферу, аналог лицензионного AdBlue.

Республика Экваториальная Гвинея занимает первое место в Африке по показателю ВВП на душу населения и является одним из самых богатых и стабильных государств африканского континента.

Мощный толчок к взаимодействию двух стран дал декабрьский визит в Экваториальную Гвинею Президента Беларуси Александра Лукашенко. Важным итогом посещения стало подписание главами государств дорожной карты по развитию сотрудничества в 2024—2026 годы. Химические и агропромышленные технологии — в числе приоритетных направлений.