Делегация Экваториальной Гвинеи побывала на «Гродно Азот»

Как сообщает пресс-служба ОАО «Гродно Азот», с визитом в Гродно находились представители Министерства шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи. В ходе посещения предприятия прошли переговоры с руководством «Гродно Азот» во главе с директором Игорем Ляшенко.