Делегация Экваториальной Гвинеи побывала на «Гродно Азот»

ГРОДНО, 13 апр — Sputnik. Делегация Экваториальной Гвинеи посетила ОАО «Гродно Азот» и ознакомилась с производственными процессами белорусского химического гиганта.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Гродно Азот», с визитом в Гродно находились представители Министерства шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи. В ходе посещения предприятия прошли переговоры с руководством «Гродно Азот» во главе с директором Игорем Ляшенко.
Также делегацию африканской страны ознакомили с производством минеральных удобрений, медицинского кислорода и технической жидкости AUS 32. Последняя является реагентом для дизельных двигателей, уменьшающее выброс вредных веществ в атмосферу, аналог лицензионного AdBlue.
Республика Экваториальная Гвинея занимает первое место в Африке по показателю ВВП на душу населения и является одним из самых богатых и стабильных государств африканского континента.
Мощный толчок к взаимодействию двух стран дал декабрьский визит в Экваториальную Гвинею Президента Беларуси Александра Лукашенко. Важным итогом посещения стало подписание главами государств дорожной карты по развитию сотрудничества в 2024—2026 годы. Химические и агропромышленные технологии — в числе приоритетных направлений.