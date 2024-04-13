В МО Украины заявили, что законопроект о демобилизации могут скоро внести в Раду

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Законопроект о демобилизации на Украине может быть внесен в Верховную раду в течение ближайших нескольких месяцев, работа над документом идет. Об этом заявил представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.
По его словам, Минобороны и Генштаб Вооруженных сил Украины совместно занимаются разработкой законопроекта, и наработки уже есть. Кроме того, Лазуткин, чьи слова приводит украинское издание «Общественное», заявил, что работу над законопроектом о демобилизации завершат, «наверное, быстрее», чем за 8 месяцев, как было заявлено ранее.
В четверг Рада приняла закон о мобилизации. За проголосовали 283 депутата, против — 21, воздержались — 15. Основное содержание документа — ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение, уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Как ожидается, это приведет к тому, что мобилизованы будут сотни тысяч украинцев. По оценкам издания «Страна», мобилизационный потенциал Украины составляет около 700 тыс. человек. Ранее власти говорили о необходимости мобилизовать примерно 500 тыс. человек, хотя позднее уточняли, что эта цифра будет несколько снижена.
Предполагалось, что вместе с нормами, ужесточающими правила мобилизации, этот документ будет содержать положения о сроках демобилизации. Однако в процессе рассмотрения проекта в парламентском комитете соответствующие поправки были из текста изъяты. Как сообщали ранее украинские СМИ, исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в письме к министру обороны Рустему Умерову. Тогда же появилась информация о том, что правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект по демобилизации. Лазуткин 10 апреля сообщил, что разработка законопроекта о демобилизации на Украине займет около 8 месяцев.