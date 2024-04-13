В МО Украины заявили, что законопроект о демобилизации могут скоро внести в Раду

Предполагалось, что вместе с нормами, ужесточающими правила мобилизации, этот документ будет содержать положения о сроках демобилизации. Однако в процессе рассмотрения проекта в парламентском комитете соответствующие поправки были из текста изъяты. Как сообщали ранее украинские СМИ, исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в письме к министру обороны Рустему Умерову. Тогда же появилась информация о том, что правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект по демобилизации. Лазуткин 10 апреля сообщил, что разработка законопроекта о демобилизации на Украине займет около 8 месяцев.