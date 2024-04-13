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Цель фейков — посеять панику: министр культуры и информации обратилась к казахстанцам

Общая беда сплотила казахстанцев, но есть те, кто пытается нажиться на ней.

Источник: t.me/madenietaqparat

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Фейки о паводках имеют цель — посеять панику, разобщить казахстанцев и вводят их в заблуждение, написала министр культуры и информации Аида Балаева.

«Казахстан борется с водной стихией. Сами жители подтопленных районов, а с ними более двадцати тысяч волонтеров работают плечом к плечу с государственными органами. Казахстанцы проявили привычное для нас единение, сочувствие и сопричастность», — заявила она.

По словам министра, на предельном уровне самоотверженности и профессионализма, круглосуточно, на грани человеческих возможностей работают сотрудники ЧС, министерств обороны и внутренних дел, аварийных служб, государственные служащие.

«Сегодня важна каждая работающая бригада, каждая единица техники и каждая пара рук», — констатировала она.

В этот сложный момент, требующий максимальной концентрации и эффективности ресурсов, нам необходимо проявить такую же слаженность и ответственность при распространении информации, подчеркнула Аида Балаева.

Однако были случаи, когда из-за фейковых сообщений об авариях и подтоплениях спасательные и аварийные бригады направлялись туда для выполнения работ, но лишь зря теряли время, заявила она.

Министр подчеркнула, что ведомство выявило 29 фактов распространения ложной и некорректной информации.

«Основная часть ложной информации была связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок», — заявила она.

Наиболее часто, по ее словам, вбрасывалась недостоверная информация в отношении угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского значения, аварий на водохранилищах, электростанциях и других стратегических объектах, заражении питьевой воды, ложные сообщения о местах и порядке эвакуации, о сборах и выплатах денежных средств.

«Размещенная в социальных сетях информация о возможной аварийной остановке водоснабжения в Актобе и якобы открытии шлюза была опровергнута акиматом Актюбинской области», — привела она пример.

Кроме того, по ее словам, акимат Костанайской области предоставил официальное опровержение сообщения об обрушении части моста через реку Аят в районе имени Беимбета Майлина, а также о подтоплении скотомогильников в регионе.

По этим фактам выезжали аварийные службы и сотрудники ДЧС, но на местах информация не подтвердилась.

«Жизненно необходимая помощь не была получена в других местах и людьми, которые в ней остро нуждались», — подчеркнула она.

Минздраву, добавила министр, и другим госорганам приходится постоянно опровергать фейки об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях и якобы недостаточном контроле ситуации со стороны эпидемиологической службы.

Аида Балаева подчеркнула, что серьезные риски несут и заведомо ложные сообщения о выплатах пострадавшим от паводков.

«В последние дни появились фейковые рассылки о якобы многомиллионных выплатах, обещанных главой государства пострадавшим от паводков, и сборах денежных средств от имени премьер-министра и членов правительства», — добавила она.

Министр призвала не верить верить такой информации. Мошенники, напомнила она, начали использовать ситуацию с паводками, чтобы обмануть казахстанцев.

«Злоумышленники публикуют в сети интернет информацию под названием “Проверьте свой ИИН на наличие выплат” и так далее, чтобы впоследствии завладеть персональными данными казахстанцев», — предупредила глава Минкультуры.

Она подчеркнула, что для правдоподобности преступники используют названия казахстанских банков и госорганов.

В качестве примеров она привела фейковые сообщения в соцсетях якобы о выплатах Минтруда и соцзащиты совместно с различными банками или о том, что Минфин будто бы принял постановление и тоже возмещает убытки.

Фейки опровергнуты, и по каждому из фактов материалы направлены в правоохранительные органы.

Аида Балаева призвала всех доверять только официальной и проверенной информации и перепроверять все сомнительные факты.

«Цель всех фейковых сообщений — посеять панику, разобщить народ, дезорганизовать слаженную работу государственных служб и волонтеров и заработать сомнительные деньги на беде простых людей», — подчеркнула она.

Глава Минкультуры поблагодарила представителей СМИ за объективное освещение противопаводковых и восстановительных мероприятий.