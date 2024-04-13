Крым готовит иски к Киеву о лингвистической и продовольственной блокаде

Напомним, 13 сентября в Арбитражном суде Крыма состоялось первое рассмотрение иска о возмещении ущерба, нанесенного региону водной блокадой со стороны Украины. Совет министров республики и все региональные министерства обратились к суду с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом режиме. В процессе разбирательства необходимо установить юридические факты, касающиеся инфраструктуры Северо-Крымского канала, его защищенности и дислокации объектов водоснабжения. Следующее судебное заседание назначено на 4 октября. Сообщалось, что ущерб водной блокадой Крыму может равняться 1 триллиону рублей. Позднее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что эта сумма превышает 4 трлн рублей.