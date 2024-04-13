Крым готовит иски к Киеву о лингвистической и продовольственной блокаде

В Крыму планируют подготовить иски о лингвистической и продовольственной блокаде полуострова со стороны Украины. Об этом сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов.
По его словам, в настоящее время все претензии формируются.
— Суть лингвистического иска состоит в том, что нас хотели принудительно лишить права разговаривать на родном языке, — сказал Константинов агентству ТАСС.
Председатель Госсовета добавил, что в нарушение Конституции Крым лишили права вещания на родном языке. Руководитель республиканского парламента подчеркнул, что киевские власти навязывали людям не традиционный украинский язык, а западноевропейского толка с большим количеством иностранных слов. Глава законодательной власти Крыма рассказал, что на этом языке стали не только приходить фильмы, но и стал навязываться документооборот.
— Их цель была запретить русский язык, уничтожить язык. Сначала будет признание факта лингвистической блокады, потом будет моральный иск, — отметил Константинов.
Кроме того, Госсовет подсчитывает сумму ущерба от продовольственной блокады. Глава парламента заявил, что таким образом киевский режим хотел изморить крымчан голодом.
Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Крыма рассмотрит иск об энергетической блокаде полуострова в закрытом режиме. Отмечалось также, что юристы готовят типовое исковое заявление для юридических лиц. Речь идет об организациях, для которых энергоблокада обернулась убытками. Константинов убежден, что требования о возмещении ущерба предъявят Киеву и западу после Победы России в специальной военной операции.
Напомним, 13 сентября в Арбитражном суде Крыма состоялось первое рассмотрение иска о возмещении ущерба, нанесенного региону водной блокадой со стороны Украины. Совет министров республики и все региональные министерства обратились к суду с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом режиме. В процессе разбирательства необходимо установить юридические факты, касающиеся инфраструктуры Северо-Крымского канала, его защищенности и дислокации объектов водоснабжения. Следующее судебное заседание назначено на 4 октября. Сообщалось, что ущерб водной блокадой Крыму может равняться 1 триллиону рублей. Позднее председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что эта сумма превышает 4 трлн рублей.