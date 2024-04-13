СМИ: российские войска подошли к решающему моменту на Украине

«Русские грамотно подошли к тому, как они оказывают давление на украинцев в 2024 году. Они сокращают силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году. И тогда в 2025 году мы достигаем момента, когда все давят на Киев, чтобы он провел новое большое контрнаступление, доказав, что все еще может это сделать. И тогда на эти усилия, вероятно, не хватит ресурсов», — издание приводит слова военного эксперта из американского Института изучения войны Джорджа Барроса.