Глава Еврокомиссии обвинила немецкую партию в сотрудничестве с Россией

«Я не удивлена, что чешская секретная служба в настоящее время ведет расследование в отношении двух кандидатов, возглавляющих список АдГ на европейских выборах. Они уже давно ведут агитацию против Европейского союза. Они никогда не скрывали своего восхищения Кремлем, который презирает демократию. Они принесли [кремлевскую] пропаганду в наше общество. И не так важно, брали они за это взятки или нет», — заявила фон дер Ляйен на собрании Христианско-демократического союза (ХДС) в Хильдесхайме.