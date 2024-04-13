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Румыния и Молдова продолжат совместный контроль на одном из КПП на границе

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Румыния продлила соглашение с Молдовой о совместном контроле на пропускном-пункте Леушены — Албица еще на шесть месяцев — до 15 октября. Об этом свидетельствует постановление, принятое румынским правительством.

Источник: Sputnik.md

«Цель скоординированного контроля — упорядочение потоков людей, транспортных средств и товаров, пересекающих государственную границу через соответствующий пункт пропуска».

сказано в документе.

Первоначальный договор был заключен правительствами двух стран год назад. Совместный контроль на пограничном пункте Леушены — Албица на въезде в Румынию начал осуществляться с 15 апреля 2023 года. После этого соглашение продлевалось еще на полгода с 15 октября 2023-го по 15 апреля 2024 года.

По заявлению правительства Румынии, проверки, проведенные за последний год на этом КПП показали, что совместных контроль благотворно повлиял на сокращение времени ожидания пересечения границы для людей. Однако это не коснулось автомобильного трафика.

«В связи с этим необходимо продлить это соглашение еще на 6 месяцев с целью упрощения, упорядочения и координации управления пограничным движением», — заявили в кабмине Румынии.