Румыния и Молдова продолжат совместный контроль на одном из КПП на границе

Первоначальный договор был заключен правительствами двух стран год назад. Совместный контроль на пограничном пункте Леушены — Албица на въезде в Румынию начал осуществляться с 15 апреля 2023 года. После этого соглашение продлевалось еще на полгода с 15 октября 2023-го по 15 апреля 2024 года.