Радий Хабиров передаст музею картину Скорнякова «Молись брат, я прикрою».

Глава Башкирии Радий Хабиров передаст музею картину уфимского художника Александра Скорнякова «Молись брат, я прикрою», подаренную ему автором. Об этом руководитель республики сообщил в своём телеграм-канале.
«Сегодня Александр Михайлович подарил мне свою картину. Но я считаю, что она должна быть всеобщим достоянием, и мы обязательно найдем для нее место в одном из наших музеев».
Напомним, ранее фотографию картины «Молись брат, я прикрою» Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях. А также показал её президенту России Владимиру Путину во время встречи с ним.
«Считаю, что она — настоящий символ этого периода в истории нашей многонациональной республики. Так мы живём, так воюют наши парни, которые защищают нашу Родину. Я видел разные трактовки этой темы, эта картина — одна из них», — отметил Радий Хабиров.
Напомним, в Уфе открылась выставка Александра Скорнякова. В галерее собраны работы живописца на тему специальной военной операции, сообщало информагентство «Башинформ». Экспозицию сегодня посетил Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что во время СВО каждый человек вносит свою лепту в Победу. В Башкирии работают оборонные предприятия, волонтёры шьют маскхалаты, плетут масксети, льют окопные свечи, готовят и отправляют на передовую башкирским воинам гуманитарный груз. Большой вклад вносят и люди искусства. Как отметил радий Хабиров, их работа очень важна, поскольку о службе бойцов и за что они сражаются, надо рассказывать много.
«У Александра Скорнякова — много работ, посвящённых СВО. Постараемся сделать так, чтобы их увидели как можно больше людей», — добавил Радий Хабиров.