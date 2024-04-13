КТПП: Литва отказывается пропускать часть вагонов транзитом в Калининград

Литва отказывается пропускать часть вагонов транзитом в Калининград. Информацию об этом опубликовали на сайте областной Торгово-промышленной палаты.
На заседании организации председатель комитета по транспорту и таможенной политике Сергей Заворотынский предупредил о возможных проблемах с перевозкой грузов по железной дороге. С 8 апреля Литва отказывается пропускать через свою территорию часть арендованных вагонов. В КТПП планируют обсудить ситуацию с представителями КЖД и экспедиторских компаний.
Как объяснил Заворотынский порталу Rugrad, литовская сторона направила письма о «более плотных» проверках транзитных составов. Доступа на территорию страны лишаются вагоны, которые принадлежат «Федеральной грузовой компании».
«Если говорить о конкретике, то вагоны “Федеральной грузовой компании”, которые арендуют другие компании, по этому письму больше не попадут на территорию Литвы», — пояснил Сергей Заворотынский. Причины председателю профильного комитета не известны. По его информации, «ФГК» не находится под санкциями. Парк подвижного состава компании составляет почти 133 тысячи единиц.
Заворотынский уточнил, что ситуация ведёт к «сужению рынка». Её усугубляет тот факт, что с февраля доступ на территорию Литвы закрыли для другого крупного оператора — ПАО «ТрансКонтейнер». По оценке эксперта, это ещё несколько десятков тысяч вагонов, которые невозможно использовать на калиниградском направлении.
При этом председатель комитета подчеркнул, что грузоотправители всё ещё могут найти вагоны в аренду. Однако проблема заключается в том, что под запрет литовской стороны попали именно крупные участники рынка.
Летом 2022 года Литва перестала пропускать санкционные товары между Калининградской областью и основной территорией России. В списке ограничения внушительный перечень грузов. Власти РФ назвали запрет незаконным и потребовали его отменить.
Позднее Еврокомиссия опубликовала разъяснения о провозе санкционных грузов. ЕС снял ограничения на железнодорожный транзит в Калининградскую область при соблюдении лимитов, которые рассчитываются по среднему объёму грузов за прошлые годы.