КТПП: Литва отказывается пропускать часть вагонов транзитом в Калининград

«Если говорить о конкретике, то вагоны “Федеральной грузовой компании”, которые арендуют другие компании, по этому письму больше не попадут на территорию Литвы», — пояснил Сергей Заворотынский. Причины председателю профильного комитета не известны. По его информации, «ФГК» не находится под санкциями. Парк подвижного состава компании составляет почти 133 тысячи единиц.