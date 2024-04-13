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В трех регионах Узбекистана назначены новые заместители хокимов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главам Кашкадарьинской, Навоийской и Сурхандарьинской областей Узбекистана назначены новые заместители, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В Навоийской области первым заместителем хокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности стал Рустам Сулайманов.

Сулайманов уроженец Шафирканского района Бухарской области, выпускник Ташкентского государственного экономического университета и Банковско-финансовой академии. До своего назначения работал заместителем председателя правления «Микрокредитбанка».

В Сурхандарьинской области новым заместителем хокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности назначен Шерзод Раджабов.

Раджабов окончил Термезский государственный университет и Ташкентский государственный экономический университет. С 2023 года и до назначения на новую должность работал хокимом Кызырыкского района.

Зиёда Аминова назначена заместителем хокима по делам семьи и женщин Кашкадарьинской области.

Аминова родилась в Касбийском районе в 1978 году. Окончила Национальный университет Узбекистана. До назначения работала советником хокима области по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы и обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке.