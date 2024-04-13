В трех регионах Узбекистана назначены новые заместители хокимов

В Навоийской области первым заместителем хокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности стал Рустам Сулайманов.
Сулайманов уроженец Шафирканского района Бухарской области, выпускник Ташкентского государственного экономического университета и Банковско-финансовой академии. До своего назначения работал заместителем председателя правления «Микрокредитбанка».
В Сурхандарьинской области новым заместителем хокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности назначен Шерзод Раджабов.
Раджабов окончил Термезский государственный университет и Ташкентский государственный экономический университет. С 2023 года и до назначения на новую должность работал хокимом Кызырыкского района.
Зиёда Аминова назначена заместителем хокима по делам семьи и женщин Кашкадарьинской области.
Аминова родилась в Касбийском районе в 1978 году. Окончила Национальный университет Узбекистана. До назначения работала советником хокима области по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы и обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке.