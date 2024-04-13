Казахстан презентовал план по восстановлению инфраструктуры до 2030 года

«В Западно — Казахстанской области четыре крупных водохранилища заполнены на 73%. Вода из Ириклинского водохранилища еще не достигла границы с Казахстаном. Предположение относительно него не изменилось. Ожидается, что эта вода поступит 16−17 апреля. В Карагандинской области 3 крупных водохранилища заполнены на 99%, в регионе завершился опасный паводковый период. Ситуация стабильная. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, здесь прошел активный период паводка. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме. На всех объектах ведется круглосуточное дежурство и ежечасный мониторинг водохозяйственной обстановки».