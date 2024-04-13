Казахстан презентовал план по восстановлению инфраструктуры до 2030 года

По поручению Президента министерством водных ресурсов и ирригации разработан Комплексный план по восстановлению водохозяйственных сооружений до 2030 года. План предусматривает строительство 57 новых водохранилищ, реконструкцию 133 гидротехнических сооружений, более 7 тысяч километров ирригационных систем и 1200 километров групповых водопроводов. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация по 114 проектам.
Об этом на брифинге СЦК сообщила официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева.
Для решения проблемы износа оросительных систем, вследствие чего происходит большой расход воды при транспортировке, планируется реконструкция более 14 тысяч километров каналов.
«Что касается ситуации на водоемах страны. На этот час наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре. В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища заполнены на 100%, половодье продолжаются. Уровень реки Есиль в пределах города Петропавловска — 1176 см. За сутки он поднялся на 138 см. Ситуация сложная. Специалисты проводят водопропускные мероприятия».
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Ситуация в регионе стабильная. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 79%. В области Абай Шульбинское водохранилище заполнено на 95%. В регионе начался паводковый период. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски. В целом, водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
«В Западно — Казахстанской области четыре крупных водохранилища заполнены на 73%. Вода из Ириклинского водохранилища еще не достигла границы с Казахстаном. Предположение относительно него не изменилось. Ожидается, что эта вода поступит 16−17 апреля. В Карагандинской области 3 крупных водохранилища заполнены на 99%, в регионе завершился опасный паводковый период. Ситуация стабильная. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%, здесь прошел активный период паводка. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме. На всех объектах ведется круглосуточное дежурство и ежечасный мониторинг водохозяйственной обстановки».