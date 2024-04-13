Захарова отреагировала на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

Как сообщали в МВД РФ, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность, сообщив при этом, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. Отмечается, что в процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали.