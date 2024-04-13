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Захарова отреагировала на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Проверка, которую проводит министерство внутренних дел России в связи с ситуацией вокруг дипломата из Киргизии в Москве, показывает, что Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирины Волк сообщила, что полиция в Москве начала служебную проверку на, возможно, неправомочные действия сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии.

«Еще раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает», — написала Захарова.

Как сообщали в МВД РФ, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность, сообщив при этом, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. Отмечается, что в процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали.

Как следует из сообщения, ранее сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника. В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка.

дипломатия