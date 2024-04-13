Подоляк рассказал о новой тактике армии РФ, с которой не могут справиться ВСУ

По словам чиновника, ракеты для систем ПВО Patriot и Iris-T на Украине пока не закончились, но их уже критически не хватает. Особенно опасными он назвал российские гиперзвуковые баллистические ракеты, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) никак не могут сбить.