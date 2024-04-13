СМИ: конгрессмены США на следующей неделе могут начать рассмотрение помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США на следующей неделе может начать рассмотрение вариантов продолжения выделения финансирования в поддержку Украины. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источники в Республиканской и Демократической партиях.
По ее информации, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) готов официально вынести этот вопрос на рассмотрение законодателей. Как сообщили источники, инициатива о выделении финансирования в помощь иностранным союзникам, в том числе Украине, Израилю и партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе, может быть представлена на следующей неделе. «Я знаю, что спикер намерен сделать что-то по Украине на следующей неделе», — заявил изданию член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).
Смит убежден, что единственным вариантом продолжения оказания помощи Киеву будет поддержка нижней палатой ранее одобренного Сенатом законопроекта. «Единственный путь, чтобы добиться помощи Украине, это принятие Палатой [представителей Конгресса США] сенатского законопроекта. Могут быть и другие варианты, но необходимо провести голосование по законопроекту Сената, чтобы Украина получила поддержку», — сказал он.
The Hill отмечает, что решение вопроса помощи Украине в любом случае будет рискованным для Джонсона, который может лишиться должности из-за недовольства некоторых однопартийцев. «Он пытается вдеть нитку в иголку, но это невозможно. Фракция слишком разделена, — рассказал изданию конгрессмен-республиканец. — Нужно выбрать путь и реализовать его. Он честно и искренне пытается поступить правильно».
Ранее законодатель Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) инициировала процедуру отстранения Джонсона от должности, предприняв при этом действия, которые фактически позволяют республиканцам блокировать ее инициативу. Она подтвердила, что решила таким образом лишь подать предупредительный сигнал спикеру, будучи недовольной его решениями, касающимися бюджетных вопросов и финансирования деятельности правительства.
Согласование помощи США Украине
Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.
Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.
Сенат при поддержке ряда республиканцев 13 февраля принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Беседуя 27 февраля с журналистами после встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что «Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты», касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон тогда обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал «основным приоритетом» южную границу США и обеспечение ее безопасности.