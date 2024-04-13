Жители Молдовы, попавшие под международные санкции, могут лишиться гражданства

Поправки к закону О применении международных санкций поддержали 52 депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Законодательная инициатива также принадлежит членам политформирования. По их мнению, данный проект позволит обеспечить эффективное и исчерпывающее применение международных ограничительных мер.
Документ в частности содержит определения, конкретизирующие категории лиц, которых могут коснуться санкции.
Авторы также предложили включить Государственную налоговую службу и Агентство государственных услуг в список ведомств, в адрес которых Служба информации и безопасности (СИБ) будет направлять приказ Об утверждении или изменении списка лиц, связанных с международных ограничений.
Другое положение в законопроекта касается предоставления дополнительных полномочий СИБ, которая при помощи информации от Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег разработает и утвердит список юридических лиц, в отношении которых имеется документированная информация о том, что они или их бенефициары являются объектами международных санкций.
Законопроект должен быть рассмотрен парламентом и во втором чтении.