Жители Молдовы, попавшие под международные санкции, могут лишиться гражданства

Другое положение в законопроекта касается предоставления дополнительных полномочий СИБ, которая при помощи информации от Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег разработает и утвердит список юридических лиц, в отношении которых имеется документированная информация о том, что они или их бенефициары являются объектами международных санкций.