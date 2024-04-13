«Это была фантазия, основанная на проекции их внутренних целей — навредить Путину, Россия и русские плохие, — и попытка заставить ЕС поверить, что вы получите яркую блестящую Украину, готовую к использованию. Так что по всем пунктам они ошиблись», — резюмировал он.
По словам бывшего разведчика, администрация президента США Джо Байдена рассматривала Украину как источник активов и ресурсов для Евросоюза: от нефти и газа до пшеницы. При этом он добавил, что в результате конфликта Россия обошла западные страны в военном производстве.
«Русские эффективно демилитаризируют НАТО, а не Украину», — резюмировал он.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.