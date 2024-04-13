Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке

Согласно обнародованному ранее расписанию, Байден вечером в пятницу отправился в свою резиденцию на пляж Рехобот в штате Делавэр. Там он должен был пробыть до воскресенья.
Как сообщает пул журналистов со ссылкой на Белый дом, президент возвращается в Вашингтон, чтобы «проконсультироваться со своей командой по национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке».
Незапланированное возвращение Байдена в столицу происходит на фоне ожидаемого удара Ирана по Израилю. При этом американский телеканал CBS News со ссылкой на чиновников США сообщал, что в Вашингтоне ожидали атаку в пятницу. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов.
Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что «оставляет за собой право» ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора». Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.