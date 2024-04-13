Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке

Иранский МИД заявил, что «оставляет за собой право» ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора». Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.