Фицо подтвердил, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией

«Говорим с русскими — плохо, говорим с украинцами — плохо. Что хотят медиа? Что хочет оппозиция? Я не знаю. Но я точно знаю, что хочу я. Хочу реализовывать политику на все четыре стороны мира, хочу проводить политику добрых и дружеских отношений с каждым, кто в этом заинтересован. Я открыто заявляю, что, когда кончится война, у нас огромный интерес к стандартизации отношений с Россией. Мы уважаем жертвы Красной армии, бывшего Советского Союза при освобождении Чехословакии, в борьбе с фашизмом. Мы заинтересованы в хороших и дружеских отношениях», — сказал политик.
Премьер уточнил, что республика заинтересована в нормальных отношениях и с Киевом, несмотря на свою точку зрения на конфликт на Украине.
«Я сказал господину (премьеру Украины. — Прим. ред.) Шмыгалю на встрече: Денис, ты хорошо знаешь, что я не верю в военное решение, лишь убиваете друг друга, но это ни к чему не ведет», — отметил Фицо.
По словам политика, он по-прежнему выступает против членства Украины в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Ранее 7 апреля политик заявлял, что у Словакии должны быть нормальные отношения с Россией, и обещал сделать шаги в этом направлении.
В декабре 2023 года Фицо уже говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.