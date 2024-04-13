Фицо подтвердил, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией

«Говорим с русскими — плохо, говорим с украинцами — плохо. Что хотят медиа? Что хочет оппозиция? Я не знаю. Но я точно знаю, что хочу я. Хочу реализовывать политику на все четыре стороны мира, хочу проводить политику добрых и дружеских отношений с каждым, кто в этом заинтересован. Я открыто заявляю, что, когда кончится война, у нас огромный интерес к стандартизации отношений с Россией. Мы уважаем жертвы Красной армии, бывшего Советского Союза при освобождении Чехословакии, в борьбе с фашизмом. Мы заинтересованы в хороших и дружеских отношениях», — сказал политик.