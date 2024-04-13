МИД Молдовы предостерегло от поездок на Ближний Восток

«Учитывая небезопасную ситуацию на Ближнем Востоке, вызванную войной в Израиле, МИД рекомендует гражданам Республики Молдова, которые планируют поездки в регион, особенно в такие страны как Ливан, Сирия, Иран и Иордания проявлять повышенную осторожность», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве также напомнили о необходимости получать информацию из местных источников о ситуации с безопасностью и выполнять указания правоохранительных органов.
Гражданам Молдовы, уже находящимся в упомянутых странах и нуждающимся в консультации консула, рекомендовано обращаться в посольство республики в Турции.