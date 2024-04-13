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МИД Молдовы предостерегло от поездок на Ближний Восток

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Молдовы выпустило предупреждение для граждан страны, собирающихся посетить страны Ближнего Востока.

Источник: Sputnik.md

«Учитывая небезопасную ситуацию на Ближнем Востоке, вызванную войной в Израиле, МИД рекомендует гражданам Республики Молдова, которые планируют поездки в регион, особенно в такие страны как Ливан, Сирия, Иран и Иордания проявлять повышенную осторожность», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также напомнили о необходимости получать информацию из местных источников о ситуации с безопасностью и выполнять указания правоохранительных органов.

Гражданам Молдовы, уже находящимся в упомянутых странах и нуждающимся в консультации консула, рекомендовано обращаться в посольство республики в Турции.