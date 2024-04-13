Шор обвинил власти Молдавии в сдаче суверенитета странам Запада

«В первом чтении принят законопроект, который позволит лишать гражданства Молдавии тех, против кого ввели санкции другие государства. Это возмутительно не только с точки зрения нарушения всех норм конституции, но и бесхребетного желания отдать суверенитет нашей страны западным странам… Власть понимает, что уходит, но напоследок пытается сделать вещи, которые, как им кажется, продлят их политическую жизнь. Но мы уверяем, что им это не поможет. Мы, конечно, будем бороться с этим беспределом. С удовольствием будем наблюдать, как это дело развалится в суде. Хоть бы и в ЕСПЧ», — написал Шор в своем Telegram-канале.