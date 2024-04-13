Al Jazeera: США допустили, что Иран атакует Израиль в воскресенье

Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора». В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.