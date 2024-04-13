Al Jazeera: США допустили, что Иран атакует Израиль в воскресенье

«Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — заявил телеканалу чиновник.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора». В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.