Эксперт Меркурис: Запад в панике из-за продвижения ВС России вперед на Украине

«Запад неожиданно осознает, что все то, на что он надеялся, <…> не происходит. Россия превосходит Запад в вооружениях. Ее экономика продолжает расти, а российская армия становится все больше, она продолжает наступать (на Украине. — Прим. ред.), и все напуганы и в панике. Они не знают, что делать», — отметил он.