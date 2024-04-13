Эксперт Меркурис: Запад в панике из-за продвижения ВС России вперед на Украине

«Запад неожиданно осознает, что все то, на что он надеялся, <…> не происходит. Россия превосходит Запад в вооружениях. Ее экономика продолжает расти, а российская армия становится все больше, она продолжает наступать (на Украине. — Прим. ред.), и все напуганы и в панике. Они не знают, что делать», — отметил он.
По словам эксперта, союзники киевского режима полагали, что после украинского контрнаступления ВС России будут вынуждены отступить, но по итогу ВСУ оказались полностью разгромлены. Они понесли огромные потери, а поставленная Западом техника сгорела, пояснил он.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.