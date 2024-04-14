ПВО за время СВО уничтожила более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ

По словам командующего, опыт применения средств ПВО в условиях спецоперации учитывается при совершенствовании противовоздушной обороны. Происходит совершенствование существующих форм и способов применения соединений, воинских частей и подразделений войск противовоздушной обороны, отметил Семенов. Кроме того, вырабатываются и внедряются новые подходы к применению имеющейся на вооружении техники.