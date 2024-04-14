Росавиация сообщила о приостановке рейсов из РФ в Израиль, Иорданию и Ирак

Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного удара по консульству исламской республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля. При атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. За день до этого Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, тогда пострадали двое местных жителей. После атаки Иран пригрозил Израилю возмездием.