Росавиация сообщила о приостановке рейсов из РФ в Израиль, Иорданию и Ирак

«Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений», — следует из сообщения.
Накануне иорданские власти решили временно закрыть воздушное пространство своей страны начиная с 23:00 субботы (совпадает с московским временем). Радиостанция Kan сообщила, что воздушное пространство Израиля будет закрыто с 0:30 до 7:00 утра. Позднее Ирак и Ливан также объявили о временном закрытии воздушного пространства на фоне информации о запуске Тегераном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля.
Ранее, 13 апреля, радиостанция Kan сообщила, что Иран запустил беспилотник в сторону Израиля. В свою очередь газета The Jerusalem Post сообщила о запуске десятков иранских БПЛА в сторону Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран запустил БПЛА в сторону Израиля. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ведется тесная координация с США.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск десятков иранских беспилотников в сторону Израиля и анонсировал скорое начало ракетной атаки по территориям израильского государства.
По данным Kan, БПЛА, запущенные Ираном, могут достичь территорий Израиля между 2:30 и 5:00 утра (совпадает с мск).
Позднее агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Иран осуществил запуск первой партии баллистических ракет по целям в глубине территории Израиля.
Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного удара по консульству исламской республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля. При атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. За день до этого Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, тогда пострадали двое местных жителей. После атаки Иран пригрозил Израилю возмездием.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.