«Шесть часов несли раненого под огнем». Боец СВО честно рассказал о штурмах

«Тогда много показывали по телевизору, как толпы молодых людей стояли возле границы с Казахстаном и Грузией, чтобы покинуть страну. Я не мог так поступить, потому что было бы стыдно перед моим прадедом, который был миномётчиком в Великую Отечественную войну и погиб. Да и перед родными тоже, перед самим собой и друзьями, которые, получив повестки, не стали прятаться и отправились защищать Родину», — объясняет сибиряк.