«Шесть часов несли раненого под огнем». Боец СВО честно рассказал о штурмах

«Когда объявили частичную мобилизацию, решил: не буду прятаться, а то стыдно перед своим прадедом будет, который был миномётчиком и погиб в Великую Отечественную войну», — говорит 27-летний ветеран СВО Александр Федорчук.
Молодой человек получил тяжёлое осколочное ранение правой ноги и перенёс четыре операции, но после выздоровления хотел вернуться на передовую.
Стыдно будет перед прадедом
Простой парень из Назарово Александр Федорчук после объявления частичной мобилизации прятаться не стал. В конце сентября 2022 года получил повестку и отправился с другом, тоже Александром, в Омск. Там ребята прошли подготовку и получили дальнейшее распределение по войсковым частям.
«Тогда много показывали по телевизору, как толпы молодых людей стояли возле границы с Казахстаном и Грузией, чтобы покинуть страну. Я не мог так поступить, потому что было бы стыдно перед моим прадедом, который был миномётчиком в Великую Отечественную войну и погиб. Да и перед родными тоже, перед самим собой и друзьями, которые, получив повестки, не стали прятаться и отправились защищать Родину», — объясняет сибиряк.
Мама Александра очень переживала за сына, плакала, но не отговаривала. Месяц друзья жили в одной казарме, спали рядом, были неразлучны. Их даже стали называть близнецами. Этот позывной — «Близнец» — Александр возьмёт себе и на передовой.
После Омска парней отправили в Луганскую область, там их пути разошлись. Конечно, они хотели служить вместе, но потом поняли: это было правильно.
«Мы же не представляли, какая за ленточкой обстановка. Приехав на место, поняли, что стать свидетелем ранения близкого человека или, не дай Бог, его гибели было бы невыносимо тяжело», — говорит ветеран. Потерю друзей ему ещё предстояло пережить.
Не успели спасти
Рядовой Федорчук попал в группу штурмовиков ВДВ, которую отправили под Клещеевку. Его назначили командиром отделения.
«Там настоящее боевое братство, где неважно, кто рядом: доброволец, бывший заключенный или мобилизованный. Все были на равных. Делали одно общее дело, для этого мы там и находились», — говорит сибиряк.
В задачу молодых бойцов входила эвакуация раненых и погибших. В один из вечеров, когда их группа отправилась выносить своих, по ним начал бить миномёт противника.
«Закричали: “Ложись!”, — упали на землю. Снаряд пролетел вперёд от меня на десять метров, разорвался и ранил моего товарища. Множество осколков попали ему в спину, самый крупный — через каску в голову. Выносили его вчетвером под шквальным огнём шесть часов, а пройти нужно было всего 350 метров, — рассказывает Александр. — Отвлекали, как могли, чтобы он понимал: мы рядом, просили держаться. Он долго крепился, но истёк кровью. Когда поняли, что он умер, плакали, не стесняясь слёз. Не успели помочь боевому товарищу».
Погибший родом из Омска, с ребятами на передовой был с первого дня, делились друг с другом сокровенным, ничего не скрывали. Его гибель стала настоящим потрясением.
«Мы постоянно поддерживаем связь с его мамой и сёстрами. Трое наших товарищей побывали у них в гостях. Теперь они ждут меня с друзьями», — рассказывает ветеран.
Весточка из родного дома
Хочешь выжить на передовой — копай окоп глубже. Фонариками ночью не свети, костры не разводи: противник сразу вычислит.
Зима на Донбассе, конечно, не то, что в Сибири, намного теплее, однако проводить ночи в сырой земле, пусть и в спальнике, то ещё испытание. А потому гуманитарка, которую собирает и отправляет на спецоперацию вся страна, бойцам очень нужна.
День, когда Александр с другом из Енисейска Никитой отправился в тыловой район за новыми спальниками, он вспоминает с особой теплотой.
«Видим, стоит коробка с надписью “Красноярский край”. Так радостно стало на душе, словно пришла весточка из родного дома. Попросили старшину разрешения взять из неё что-нибудь, тот сказал: “Берите, что хотите”. Взяли тёплые носки ручной вязки, потому что как раз было холодно, стельки, шампунь».
Освобождённый Луганск запомнился сибиряку военным положением, комендантским часом, людьми в камуфляже на улицах города и редкими гражданскими.
«При встрече с нами многие луганчане улыбались. По их глазам было видно, что они счастливы. Показывали российские паспорта и спрашивали: они точно такие же, как у нас?» — вспоминает ветеран.
Осталась в памяти и встреча со священником в селе Троицкое, где бойцы остановились на ночлег по дороге на передовую.
«Батюшка жил в этом же селе. Одет был в гражданскую одежду, потому не сразу поняли, что разговариваем со священнослужителем. Осознали, когда он нас благословил, дал молитвы и подарил по иконке», — делится молодой человек.
С тех пор Александр всегда носит иконку с собой. Он убеждён, что от смерти, когда он получил тяжёлое ранение, его Бог уберёг. И вновь возвращаясь к тому памятному обстрелу, когда погиб его однополчанин из Омска, делится самым сокровенным: «Мы тогда все молились, конечно, своими словами, чтобы вернуться живыми».
Кроме иконы, рядовой Федорчук не расставался и с письмом, которое написал мальчик из Сочи. Говорит, оно согревало сердце.
Хирурги-волшебники
День 3 февраля 2023 года выдался солнечным и довольно спокойным, не предвещавшим ничего плохого. Выпал небольшой снежок, который даже начал таять, масштабных прилётов не было.
Сибиряк вместе с однополчанином в укрытии ждал задания от командира. Внезапно в трёх метрах от него разорвалась мина. Осколок раздробил кость левой ноги ниже колена. Выносили бойца на носилках товарищи, которые были рядом.
Оказали первую медицинскую помощь, эвакуировали в Светлодарск. Потом были госпитали в Луганске и Ростове. Первую операцию сделали в Москве, потом ещё две. И тут организм бойца начал давать сбой: нога не хотела заживать, начался воспалительный процесс, даже встал вопрос об ампутации. Но врачам удалось сохранить ногу.
«Очень благодарен докторам за это. Они просто волшебники. Четвёртую операцию провели, чтобы установить специальный стержень, но нога ещё до конца не срослась. Пока хожу с тростью, но иногда стараюсь обходиться без неё, хотя врачи категорически запрещают», — признаётся молодой человек.
После окончания лечения хотел вернуться к своим боевым товарищам, которые стали ему очень близки, но пока это невозможно. Друзья успокаивают, пишут: «Успеешь, выздоравливай».
27-летний ветеран СВО, награждённый орденом Мужества, проводит встречи со старшеклассниками, которым рассказывает о героизме и подвигах бойцов на передовой. Вместе с ребятами изготавливает окопные свечи.
Александр хорошо знаком с другим героем, о котором писала наша газета, — ветераном СВО Романом Зубаревым, спасшим девятилетнюю девочку, которая чуть не утонула.
Их знакомство состоялось, когда они ехали в Омск в одном вагоне на подготовку. Новая встреча произошла в родном городе Назарово: и тот, и другой проходили лечение после полученных ранений.
«С тех самых пор мы очень тепло общаемся, интересуемся судьбой друг друга, ходим вместе на тренировки, на мероприятия. Александр полон энергии, позитива, с ним легко общаться. Но самое главное — на него можно положиться, потому что он надёжный человек», — говорит о своём земляке Роман Зубарев.