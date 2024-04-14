В Иране сочли завершенным ответ Израилю

«Данный вопрос можно считать завершенным», — говорится в публикации на странице иранской дипломатической миссии в социальной сети X (бывш. Twitter).
Постоянное представительство подчеркнуло, что запуск беспилотников в сторону Израиля является ответом на его удар по дипломатическим объектам Ирана в Дамаске. Отмечается, что в случае «еще одной ошибки» ответ Тегерана будет «намного жестче».
13 апреля стало известно о запуске десятков иранских БПЛА в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран запустил БПЛА в сторону Израиля. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ведется тесная координация с США.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск десятков иранских беспилотников в сторону Израиля и анонсировал скорое начало ракетной атаки по территориям израильского государства. Затем иранское информационное агентство IRNA сообщило, что Иран осуществил запуск первой партии баллистических ракет по целям в глубине израильской территории. Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщил, что суммарно Иран в рамках своей атаки в сторону Израиля выпустил около 150 ракет.
По данным Kan, БПЛА, запущенные Ираном, могут достичь территорий Израиля между 2:30 и 5:00 утра (совпадает с мск). Телеканал ABC News узнал, что начавшаяся атака в сторону Израиля может включать в себя от 400 до 500 беспилотников из Ирака, Сирии, южного Ливана, а также выпущенных отрядами йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), но основная масса будет с территории Ирана.
В свою очередь постоянное представительство Ирана при ООН сообщало, что атака Ирана на Израиль является правом государства на самооборону.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил столкновение Ирана и Израиля и призвал немедленному прекращению боевых действий. По его словам, он неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одной войны.
Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного удара по консульству исламской республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля. При атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. За день до этого Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, тогда пострадали двое местных жителей. После атаки Иран пригрозил Израилю возмездием.