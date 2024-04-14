Постпредство России заявило об «острейшем кризисе» на Ближнем Востоке

Как отметил Полянский, в связи с атакой Ирана 14 апреля на 23:00 мск назначено срочное заседание СБ ООН. Одновременно в СБ распространено два письма — от Израиля про «нарушение Ираном Устава ООН», где не указывается про удар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, и иранское с информацией о совершенном ударе возмездия в рамках права на самооборону по статье 51 Устава ООН. В последнем предупреждается, что, если Израиль ответит, Иран ответит более мощным и решительным образом, добавил дипломат.