Постпредство России заявило об «острейшем кризисе» на Ближнем Востоке

Как отметил Полянский, в связи с атакой Ирана 14 апреля на 23:00 мск назначено срочное заседание СБ ООН. Одновременно в СБ распространено два письма — от Израиля про «нарушение Ираном Устава ООН», где не указывается про удар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, и иранское с информацией о совершенном ударе возмездия в рамках права на самооборону по статье 51 Устава ООН. В последнем предупреждается, что, если Израиль ответит, Иран ответит более мощным и решительным образом, добавил дипломат.
«В общем, теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Всё зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия», — написал он в своем Telegram-канале.
13 апреля стало известно о запуске десятков иранских БПЛА в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран запустил БПЛА в сторону Израиля. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ведется тесная координация с США.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск десятков иранских беспилотников в сторону Израиля и анонсировал скорое начало ракетной атаки по территориям израильского государства. Затем иранское информационное агентство IRNA сообщило, что Иран осуществил запуск первой партии баллистических ракет по целям в глубине израильской территории. Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщил, что суммарно Иран в рамках своей атаки в сторону Израиля выпустил около 150 ракет.
В свою очередь, постоянное представительство Ирана при ООН сообщало, что атака Ирана на Израиль является правом государства на самооборону.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил столкновение Ирана и Израиля и призвал к немедленному прекращению боевых действий. По его словам, он неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одной войны.
Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного удара по консульству исламской республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля. При атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. За день до этого Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, тогда пострадали двое местных жителей. После атаки Иран пригрозил Израилю возмездием.