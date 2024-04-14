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Постпредство России заявило об «острейшем кризисе» на Ближнем Востоке

Современный мир находится перед лицом нового серьезного кризиса на Ближнем Востоке. Об этом 14 апреля заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя начавшиеся атаки Ирана в сторону Израиля.

Источник: AP 2023

Как отметил Полянский, в связи с атакой Ирана 14 апреля на 23:00 мск назначено срочное заседание СБ ООН. Одновременно в СБ распространено два письма — от Израиля про «нарушение Ираном Устава ООН», где не указывается про удар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, и иранское с информацией о совершенном ударе возмездия в рамках права на самооборону по статье 51 Устава ООН. В последнем предупреждается, что, если Израиль ответит, Иран ответит более мощным и решительным образом, добавил дипломат.

«В общем, теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Всё зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия», — написал он в своем Telegram-канале.

13 апреля стало известно о запуске десятков иранских БПЛА в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран запустил БПЛА в сторону Израиля. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ведется тесная координация с США.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск десятков иранских беспилотников в сторону Израиля и анонсировал скорое начало ракетной атаки по территориям израильского государства. Затем иранское информационное агентство IRNA сообщило, что Иран осуществил запуск первой партии баллистических ракет по целям в глубине израильской территории. Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщил, что суммарно Иран в рамках своей атаки в сторону Израиля выпустил около 150 ракет.

В свою очередь, постоянное представительство Ирана при ООН сообщало, что атака Ирана на Израиль является правом государства на самооборону.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил столкновение Ирана и Израиля и призвал к немедленному прекращению боевых действий. По его словам, он неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одной войны.

Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного удара по консульству исламской республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля. При атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. За день до этого Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, тогда пострадали двое местных жителей. После атаки Иран пригрозил Израилю возмездием.

дипломатия