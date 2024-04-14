МИД Киргизии: сообщение МВД о жене сотрудника посольства противоречит логике

Комментарий касается инцидента, связанного с проверкой документов у жены советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова российскими полицейскими. Официально киргизская сторона не объясняла, что именно произошло во время проверки, однако из-за этого в МИД Киргизии вызывали советника-консула России Андрея Бурьевого. Саму жену сотрудника посольства Киргизия называет пострадавшей.
Ирина Волк заявляла, что в связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции проводится служебная проверка, «направленная на установление всех обстоятельств произошедшего». По версии МВД, жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице отказалась предъявлять какие-либо документы во время «профилактического обхода жилого сектора». При этом она сообщала, что является женой сотрудника посольства Киргизии. Госпожа Волк заверила, что полицейские не знали, что по этому адресу проживает семья дипломатического работника. Она отмечала, что полицейские не входили в квартиру и «физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали».
Мария Захарова в Telegram написала, что Россия подтверждает уважение «Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса». «Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает», — добавила она.
«С удовлетворением восприняли комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о незыблемости дипломатического статуса и приверженности РФ Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в комментарии МИД Киргизии.
Министерство вместе с этим заявило, что «вызывают определенные вопросы содержание информационного сообщения официального представителя МВД РФ Ирины Волк». Ведомство отметило, что в ее комментарии «еще до завершения служебной проверки и установления всех обстоятельств произошедшего утверждается, что полицейские в квартиру дипломата посольства Кыргызской Республики в РФ “не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали”».
«Таким образом, из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента. Это противоречит здравой логике», — отмечается в сообщении.
МИД Киргизии ожидает, что служебная проверка будет проведена «оперативно, объективно и комплексно» с учетом съемок с нагрудных камер полицейских и фотоматериалов, которые предоставило посольство в МИД РФ.