МИД Киргизии: сообщение МВД о жене сотрудника посольства противоречит логике

Ирина Волк заявляла, что в связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции проводится служебная проверка, «направленная на установление всех обстоятельств произошедшего». По версии МВД, жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице отказалась предъявлять какие-либо документы во время «профилактического обхода жилого сектора». При этом она сообщала, что является женой сотрудника посольства Киргизии. Госпожа Волк заверила, что полицейские не знали, что по этому адресу проживает семья дипломатического работника. Она отмечала, что полицейские не входили в квартиру и «физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали».