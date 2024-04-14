В Крыму рассказали, как можно заполнить Северо-Крымский канал

«Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком. А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО», — сказал собеседник агентства.
Запуск Северо-Крымского канала позволит восстановить выращивание риса на полуострове, добавил Константинов.
В конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу возобновят после окончания спецоперации.
Украина перекрыла подачу воды по каналу из Днепра в 2014 году, не согласившись с присоединением Крыма к России после референдума. В феврале 2022-го российские военные разблокировали его, ликвидировав бетонную дамбу.
Вода вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.