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Лукашенко поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с 80-летием

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Ваши заслуги и достижения в деле добросовестного служения Отечеству получили высокую оценку как во Вьетнаме, так и далеко за его пределами, в том числе в Беларуси», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее расширение белорусско-вьетнамских связей в разных отраслях государственной и хозяйственной деятельности способно принести значительную пользу обеим странам и народам.

«С теплотой вспоминаю наши переговоры в Минске и Ханое и рассчитываю на встречи в будущем. Приглашаю Вас в любое время снова посетить гостеприимную Беларусь», — отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Нгуен Фу Чонгу доброго здоровья, безграничной энергии, счастья и новых профессиональных успехов.

Лукашенко Александр