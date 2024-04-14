Лукашенко поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с 80-летием

«Ваши заслуги и достижения в деле добросовестного служения Отечеству получили высокую оценку как во Вьетнаме, так и далеко за его пределами, в том числе в Беларуси», — говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее расширение белорусско-вьетнамских связей в разных отраслях государственной и хозяйственной деятельности способно принести значительную пользу обеим странам и народам.
«С теплотой вспоминаю наши переговоры в Минске и Ханое и рассчитываю на встречи в будущем. Приглашаю Вас в любое время снова посетить гостеприимную Беларусь», — отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Нгуен Фу Чонгу доброго здоровья, безграничной энергии, счастья и новых профессиональных успехов.