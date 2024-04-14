Лукашенко подчеркнул постоянно возрастающую роль и значение войск ПВО

Глава государства обратил внимание на постоянно возрастающую роль и значение войск ПВО, их оснащение самой современной техникой и вооружением. Данные войска демонстрируют отличную полевую выучку в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, констатировал Президент. А главными качествами для воинов ПВО были и остаются высокий профессионализм, честь, доблесть и мужество, позволяющие оперативно и качественно решать сложнейшие задачи по защите воздушных рубежей Отечества.