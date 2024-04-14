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Лукашенко подчеркнул постоянно возрастающую роль и значение войск ПВО

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником — Днем войск ПВО. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

Глава государства обратил внимание на постоянно возрастающую роль и значение войск ПВО, их оснащение самой современной техникой и вооружением. Данные войска демонстрируют отличную полевую выучку в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, констатировал Президент. А главными качествами для воинов ПВО были и остаются высокий профессионализм, честь, доблесть и мужество, позволяющие оперативно и качественно решать сложнейшие задачи по защите воздушных рубежей Отечества.

«Убежден, что вы и далее, продолжая славные традиции ветеранов и оставаясь образцом верности присяге и воинскому долгу, сделаете все, чтобы над нашей страной всегда было чистое небо», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поблагодарил военнослужащих и ветеранов войск ПВО за службу и пожелал им крепкого здоровья, мира, добра и новых достижений в ратном труде на благо Беларуси.

Лукашенко Александр