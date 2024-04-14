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Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников

АЛМАТЫ, 14 апр — Sputnik. Израильские чиновники заявляют, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Источник: Sputnik.kz

«Два израильских чиновника заявили, что Иран выпустил 185 дронов и 36 крылатых ракет. Большая часть пусков осуществлялась с территории Ирана, однако небольшое количество было запущено из Ирака и Йемена. Иран также запустил 110 ракет класса “земля-земля”, — говорится в сообщении издания.

Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон «держаться подальше».

Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.