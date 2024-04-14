Байден заявил, что Израиль и США сбили почти все запущенные Ираном ракеты

Байден осудил действия Ирана и назвал их «дерзким нападением»; по его словам, атака осуществлялась также с территорий Йемена, Сирии и Ирака. Об этом сообщил также глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что силы США на Ближнем Востоке сбили десятки БПЛА и ракет. «Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но без колебаний будем действовать так, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля», — пообещал он.