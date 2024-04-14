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Байден заявил, что Израиль и США сбили почти все запущенные Ираном ракеты

Израиль при помощи американских военных сбил почти все беспилотники и ракеты, которые в его сторону запустил Иран, сообщил президент США Джо Байден. Байден назвал действия Ирана «дерзким нападением». По его словам, атака осуществлялась также с территорий Йемена, Сирии и Ирака. Президент США решил созвать лидеров G7, чтобы подготовить дипломатический ответ Тегерану.

Источник: AP 2023

Американский лидер заявил, что по его указанию Соединенные Штаты на прошлой неделе перебросили на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе самолеты и эсминцы. Благодаря этому, а также «исключительному мастерству американских военных», атаку удалось отразить. Ранее в армии обороны Израиля заявили, что Тегеран запустил 200 ракет и снарядов, большинство были сбиты еще за пределами страны. В перехвате также участвовала Иордания.

Байден осудил действия Ирана и назвал их «дерзким нападением»; по его словам, атака осуществлялась также с территорий Йемена, Сирии и Ирака. Об этом сообщил также глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что силы США на Ближнем Востоке сбили десятки БПЛА и ракет. «Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но без колебаний будем действовать так, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля», — пообещал он.

Американский лидер созывает заседание лидеров — стран G7, чтобы подготовить согласованный дипломатический ответ. По словам президента, американские войска или объекты в регионе не были атакованы во время удара Тегерана. США будут сохранять бдительность и «без колебаний примут все необходимые меры для защиты своих людей», пообещал он.

Говоря о телефонной беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, Байден заявил, что США подтверждают «непоколебимую приверженность безопасности Израиля». Канал NBC ранее сообщал, что Вашингтон обеспокоен из-за того, что при ответном ударе Израиль не учтет возможных последствий и попыток Тель-Авива «еще глубже втянуть США в более широкий конфликт». В Пентагоне попросили Израиль заранее уведомить США о будущих действиях.

По данным NYT, Тегеран запустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Большая часть запусков была произведена из Ирана, какая-то — из Ирака и Йемена. В атаке также участвовали йеменские хуситы и ливанская «Хезболла». Израиль оценил ущерб как незначительный, а в Иране заявили о поражении нескольких военных объектов.

Свою атаку Иран объяснил ответом на удар Израиля по Дамаску, при котором погибли иранские генералы. Действия Тегерана осудили ряд государств. СБ ООН проведет заседание 14 апреля.

Байден Джо